Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» подписал контракты с Метсолой, Йокипаккой, Аалтоненом и Валком

«Автомобилист» подписал контракты с Метсолой, Йокипаккой, Аалтоненом и Валком
Комментарии

Екатеринбургский «Автомобилист» в официальном телеграм-канале сообщил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами.

«Сегодня в Центральном информационном бюро КХЛ зарегистрированы контракты ХК «Автомобилист» с четырьмя хоккеистами: двухлетние соглашения с клубом заключили вратарь Юха Метсола (предыдущий клуб — «Салават Юлаев»), защитник Юрки Йокипакка («Сибирь»), а также центральные нападающие Миро Аалтонен («Витязь») и Кёртис Валк («Барыс»). Наш клуб рассчитывает на взаимное успешное и долгосрочное сотрудничество!» — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне 33-летний Метсола провёл 31 матч в регулярке, отразив 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 1,87. В плей-офф финн сыграл в одном матче и отразил 96,7% бросков. 30-летний Йокипакка сыграл 31 встречу за «Сибирь» в регулярном сезоне, набрав 14 (3+11) очков, также проведя один матч в Кубке Гагарина — 2022.

28-летний Аалтонен сыграл за «Витязь» в 44 матчах регулярки, забросив 10 шайб и отдав 32 голевые передачи. 29-летний Валк в составе «Барыса» принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата, набрав 41 (12+29) балл. В Кубке Гагарина — 2022 на его счету пять игр и 4 (1+3) очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022