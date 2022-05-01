Овечкин вернулся к полноценным тренировкам в первом звене «Вашингтона»
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся к полноценным тренировкам в звене, сообщает в «Твиттере» журналист Саманта Пелл.
На воскресном занятии 36-летний форвард тренировался в первом звене с Евгением Кузнецовым и Конором Шири.
Напомним, 36-летний россиянин получил травму 25 апреля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск. Стартовое вбрасывание — в 2:30 по московскому времени.
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