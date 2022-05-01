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В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/2022 сыгран последний матч

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/2022 сыгран последний матч
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«Виннипег Джетс» обыграл «Сиэтл Кракен» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 со счётом 4:3 (1:0, 0:3, 3:0). Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Морган Бэррон, Блейк Уилер, Доминик Тонинато и Кайл Коннор. У «Сиэтла» отличились Александер Веннберг, Даниэль Спронг и Райли Шихан.

Все 32 команды лиги провели по 82 встречи в рамках Национальной хоккейной лиги-2021/2022. «Виннипег» и «Сиэтл» не сумели выйти в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 11-е и 15-е место в таблице Западной конференции соответственно.

В первом раунде плей-офф НХЛ сыграют:

«Флорида» — «Вашингтон»;
«Каролина» — «Бостон»;
«Торонто» — «Тампа-Бэй»;
«Рейнджерс» — «Питтсбург»;
«Колорадо» — «Нэшвилл»;
«Калгари» — «Даллас»;
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»;
«Миннесота» — «Сент-Луис».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 мая 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Бэррон (Харкинс) – 03:47 (5x5)   1:1 Веннберг (Макканн, Бенирс) – 25:55 (5x4)   1:2 Спронг (Пульо, Холовски) – 32:24 (5x5)   1:3 Шихан (Веннберг, Донской) – 33:19 (5x5)   2:3 Уилер (Штястны) – 44:49 (5x5)   3:3 Тонинато (Харкинс, Бэррон) – 47:16 (5x5)   4:3 Коннор (Дюбуа) – 49:05 (5x5)
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