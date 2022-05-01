В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2021/2022 сыгран последний матч

«Виннипег Джетс» обыграл «Сиэтл Кракен» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 со счётом 4:3 (1:0, 0:3, 3:0). Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Морган Бэррон, Блейк Уилер, Доминик Тонинато и Кайл Коннор. У «Сиэтла» отличились Александер Веннберг, Даниэль Спронг и Райли Шихан.
Все 32 команды лиги провели по 82 встречи в рамках Национальной хоккейной лиги-2021/2022. «Виннипег» и «Сиэтл» не сумели выйти в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 11-е и 15-е место в таблице Западной конференции соответственно.
В первом раунде плей-офф НХЛ сыграют:
«Флорида» — «Вашингтон»;
«Каролина» — «Бостон»;
«Торонто» — «Тампа-Бэй»;
«Рейнджерс» — «Питтсбург»;
«Колорадо» — «Нэшвилл»;
«Калгари» — «Даллас»;
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»;
«Миннесота» — «Сент-Луис».
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