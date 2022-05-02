Бутузов подписал трёхлетний контракт с «Сибирью»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал трёхлетний контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, выступавшим в последних двух сезонах за «Амур».
Ранее хоккеист уже выступал за новосибирскую команду (с сезона-2013/2014 до чемпионата-2016/2017). Всего за «Сибирь» Бутузов провёл 202 матча (181 в регулярных чемпионатах КХЛ и 21 в розыгрыше Кубка Гагарина).
В 2017 году нападающий перешёл в «Адмирал» из Владивостока и провёл там три сезона, в 2020 году присоединился к хабаровскому «Амуру», за который отыграл два сезона.
В прошедшем чемпионате он провёл 49 матчей в регулярке и набрал 20 очков: забросил восемь шайб и отдал 12 результативных передач.
В минувшем сезоне по итогам регулярного чемпионата, который досрочно завершился в начале февраля, новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.
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