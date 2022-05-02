The Athletic: «Коламбус» объявит о переходе Кирилла Марченко в течение двух дней

Издание The Athletic сообщает о том, что нападающий СКА Кирилл Марченко в ближайшее время может перейти в «Коламбус Блю Джекетс».
Сообщается, что «Блю Джекетс» объявят о двухлетнем соглашении в течение двух дней.
По сообщениям The Athletic, НХЛ приостановила свои деловые отношения с КХЛ после военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), поэтому процесс подписания контрактов немного изменился, но источник сообщает, что сделка Марченко неизбежна.
«Да, он довольно хорош. Я играл с ним пару лет, много его знаю. Он хороший, скромный парень. Он обладает большим мастерством, но он сказал мне, что ему нужно приспособиться к североамериканскому стилю хоккейных лиг. Я почти уверен, что он разберётся с этим. Всё будет хорошо. Я помогу ему чем смогу. Думаю, Егор Чинахов тоже может помочь», – цитирует защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова The Athletic.
Как сообщает источник, генменеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен не стал обсуждать подписание контракта с Марченко. Он ответил одной фразой: «Он будет здесь».
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