Сборная России в овертайме переиграла Беларусь во втором товарищеском матче подряд

В Туле на стадионе «Ледовый дворец» завершился товарищеский матч между командами России и Беларуси. Подопечные Сергея Зубова одержали победу в дополнительное время со счётом 3:2.



У сборной России голы забили форварды Илья Сафонов (в большинстве), Данил Башкиров и Марат Хайруллин, поставивший точку в овертайме. В составе Беларуси шайбы забросили Егор Чезганов и Виталий Пинчук, отличившийся за 33 секунды до конца основного времени в большинстве и переведший встречу в овертайм.



Напомним, вчера, 1 мая, в первом товарищеском матче между командами победу также одержала Россия со счётом 5:2. Обе сборные не примут участия в чемпионате мира 2022 года в Финляндии по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).