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Сборная России в овертайме переиграла Беларусь во втором товарищеском матче подряд

Сборная России в овертайме переиграла Беларусь во втором товарищеском матче подряд
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В Туле на стадионе «Ледовый дворец» завершился товарищеский матч между командами России и Беларуси. Подопечные Сергея Зубова одержали победу в дополнительное время со счётом 3:2.

У сборной России голы забили форварды Илья Сафонов (в большинстве), Данил Башкиров и Марат Хайруллин, поставивший точку в овертайме. В составе Беларуси шайбы забросили Егор Чезганов и Виталий Пинчук, отличившийся за 33 секунды до конца основного времени в большинстве и переведший встречу в овертайм.

Напомним, вчера, 1 мая, в первом товарищеском матче между командами победу также одержала Россия со счётом 5:2. Обе сборные не примут участия в чемпионате мира 2022 года в Финляндии по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
02 мая 2022, понедельник. 16:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 2
ОТ
Беларусь
1:0 Сафонов (Тертышный) – 10:48 (5x4)   2:0 Алалыкин (Пустозёров, Мисюль) – 11:22 (5x5)   2:1 Чезганов (Левшунов) – 40:18 (5x5)   2:2 Пинчук (Суворов, Кодола) – 59:28 (6x4)   3:2 Хайруллин (Пустозёров) – 64:27 (3x3)
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