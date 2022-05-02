С. Зубов: у нас есть люди, комплектующие сборную, но фамилии называть не буду

Главный тренер сборной России Сергей Зубов прокомментировал победу над командой Беларуси в рамках товарищеского матча со счётом 3:2 (ОТ).



«Ребята молодцы. Удалось нам пережить сложный третий период, в котором мы допустили ошибки. Но в овертайме добились успеха и вытащили победу. Это самый важный момент перед турниром в Питере.

Кто занимался комплектованием этой команды? У нас есть люди, которые занимаются этим вопросом, но фамилии называть не буду», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в первом матче российская команда также одержала победу со счётом 5:2. Сборные России и Беларуси пропустят чемпионат мира 2022 года из-за решения Международной федерации хоккея (ИИХФ).