Сергей Зубов назвал лидеров в текущем составе сборной России по хоккею

Главный тренер сборной России Сергей Зубов оценил игру команды в товарищеском матче с Беларусью (3:2, ОТ).
«Мы довольны темпом игры, энергией. В каких-то моментах допускали ошибки из-за нехватки опыта, а на уровень мы не смотрели, потому что это уровень сборных, и все игроки, кто приезжают играть за свою страну, выкладываются. Мы довольны тем, что увидели в этих матчах. Ребята играли самооотверженно, но некоторые компоненты надо улучшать.
На данный момент у нас есть две тройки, на кого мы рассчитываем в плане результата. Есть ещё ребята в третьем и четвёртом звеньях. Конечно, мы хотим больше забивать, и иметь результат от всех звеньев. Сейчас наши лидеры тройка Сафонова, Хайруллина и Тертышного», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 мая 2022
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