Сергей Зубов обратился к сборной России в раздевалке после победы над Беларусью

Главный тренер сборной России по хоккею Сергей Зубов обратился к команде в раздевалке после второго товарищеского матча с командой Беларуси (3:2, ОТ).
«По второму периоду скажу честно, что это меньшинство, которое мы держались практически две минуты, дорогого стоит. Молодцы, что вырвали эту победу. Молодчики!», — сказал Зубов в видео, опубликованном в телеграм-канале Романа Ротенберга.
Напомним, вчера, 1 мая, российская команда обыграла белорусов со счётом 5:2. Сборная России примет участие в турнире, который состоится в Санкт-Петербурге. В нём сыграют основная и молодёжная сборные России, а также команда Беларуси. Российская и белорусская команды отстранены от участия в чемпионате мира — 2022 по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).
- 2 мая 2022
-
22:43
-
22:00
-
21:41
-
21:20
-
21:00
-
20:02
-
19:35
-
19:26
-
19:19
-
19:13
-
19:10
-
19:08
-
19:00
-
18:41
-
18:18
-
17:43
-
17:13
-
16:27
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:14
-
14:39
-
14:12
-
13:30
-
13:12
-
12:40
-
12:26
-
12:15
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00