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Сергей Зубов обратился к сборной России в раздевалке после победы над Беларусью

Сергей Зубов обратился к сборной России в раздевалке после победы над Беларусью
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Главный тренер сборной России по хоккею Сергей Зубов обратился к команде в раздевалке после второго товарищеского матча с командой Беларуси (3:2, ОТ).

«По второму периоду скажу честно, что это меньшинство, которое мы держались практически две минуты, дорогого стоит. Молодцы, что вырвали эту победу. Молодчики!», — сказал Зубов в видео, опубликованном в телеграм-канале Романа Ротенберга.

Напомним, вчера, 1 мая, российская команда обыграла белорусов со счётом 5:2. Сборная России примет участие в турнире, который состоится в Санкт-Петербурге. В нём сыграют основная и молодёжная сборные России, а также команда Беларуси. Российская и белорусская команды отстранены от участия в чемпионате мира — 2022 по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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