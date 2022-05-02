Третьяк: ажиотаж на матчах России и Беларуси подтверждает, как любят сборную в регионах

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил интерес болельщиков к товарищеским матчам сборной России с Беларусью в Туле.
«На матчах Россия – Беларусь была великолепная атмосфера: аншлаг, эмоции на трибунах, ажиотаж. Я бы отметил, что билеты на обе игры были раскуплены за считанные дни, закончились задолго до 1 мая, это ещё раз подтверждает, как любят нашу сборную в хоккейных регионах.
Решение ФХР увеличить число матчей, которые национальная команда проводит в разных городах страны, правильное. В следующем сезоне будем и дальше расширять географию, Тула вдохновляет нас на это, вся команда благодарна болельщикам за великолепную поддержку.
Матчи сборной России в Туле стали значительным событием – как в спортивном, так и в социальном плане. Я уже говорил: даже в нынешних непростых условиях российский болельщик не должен оставаться без хоккея в исполнении своей любимой команды, национальной сборной. Здорово, что получилось организовать матчи с командой Беларуси.
ФХР открыла май настоящим хоккейным праздником, отдельно признателен Туле, всем болельщикам и руководителям региона – за искреннюю любовь к хоккею, гостеприимство, внимание к сборной», – цитирует Третьяка ТАСС.
- 2 мая 2022
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