Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк: ажиотаж на матчах России и Беларуси подтверждает, как любят сборную в регионах

Третьяк: ажиотаж на матчах России и Беларуси подтверждает, как любят сборную в регионах
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил интерес болельщиков к товарищеским матчам сборной России с Беларусью в Туле.

«На матчах Россия – Беларусь была великолепная атмосфера: аншлаг, эмоции на трибунах, ажиотаж. Я бы отметил, что билеты на обе игры были раскуплены за считанные дни, закончились задолго до 1 мая, это ещё раз подтверждает, как любят нашу сборную в хоккейных регионах.

Решение ФХР увеличить число матчей, которые национальная команда проводит в разных городах страны, правильное. В следующем сезоне будем и дальше расширять географию, Тула вдохновляет нас на это, вся команда благодарна болельщикам за великолепную поддержку.

Матчи сборной России в Туле стали значительным событием – как в спортивном, так и в социальном плане. Я уже говорил: даже в нынешних непростых условиях российский болельщик не должен оставаться без хоккея в исполнении своей любимой команды, национальной сборной. Здорово, что получилось организовать матчи с командой Беларуси.

ФХР открыла май настоящим хоккейным праздником, отдельно признателен Туле, всем болельщикам и руководителям региона – за искреннюю любовь к хоккею, гостеприимство, внимание к сборной», – цитирует Третьяка ТАСС.

Белорусы подарили России победу в овертайме! Зачем спасались за 30 секунд до сирены? Белорусы подарили России победу в овертайме! Зачем спасались за 30 секунд до сирены?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022