Третьяк: ажиотаж на матчах России и Беларуси подтверждает, как любят сборную в регионах

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил интерес болельщиков к товарищеским матчам сборной России с Беларусью в Туле.



«На матчах Россия – Беларусь была великолепная атмосфера: аншлаг, эмоции на трибунах, ажиотаж. Я бы отметил, что билеты на обе игры были раскуплены за считанные дни, закончились задолго до 1 мая, это ещё раз подтверждает, как любят нашу сборную в хоккейных регионах.



Решение ФХР увеличить число матчей, которые национальная команда проводит в разных городах страны, правильное. В следующем сезоне будем и дальше расширять географию, Тула вдохновляет нас на это, вся команда благодарна болельщикам за великолепную поддержку.



Матчи сборной России в Туле стали значительным событием – как в спортивном, так и в социальном плане. Я уже говорил: даже в нынешних непростых условиях российский болельщик не должен оставаться без хоккея в исполнении своей любимой команды, национальной сборной. Здорово, что получилось организовать матчи с командой Беларуси.



ФХР открыла май настоящим хоккейным праздником, отдельно признателен Туле, всем болельщикам и руководителям региона – за искреннюю любовь к хоккею, гостеприимство, внимание к сборной», – цитирует Третьяка ТАСС.