Митчелл Марнер забросил шайбу в плей-офф НХЛ впервые с сезона-2018/2019

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер забросил шайбу в первом матче команды в плей-офф НХЛ сезона-2021/2022 с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая стала для него первой с сезона-2018/2019.
Последний раз до этого канадскому нападающему удалось забросить шайбу в плей-офф НХЛ в матче с «Бостон Брюинз» в апреле 2019 года, тогда он оформил дубль. С того момента Марнеру не удавалось отличиться голом на протяжении 18 матчей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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Марнер выступает за «Торонто» с сезона-2016/2017. За это время он провёл 427 матчей, в которых забросил 138 шайб и отдал 317 голевых передач, таким образом набрав 455 очков. В нынешнем сезоне Марнер записал на свой счёт 97 баллов: 35 голов и 62 результативные передачи в 72 играх.
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