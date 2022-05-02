«Торонто» — «Тампа-Бэй», 1-й матч. Лучший снайпер НХЛ ответит Кучерову на 1:8

Остон Мэттьюс забил больше всех в регулярке. В прошлый раз его клуб получил восемь шайб от «Лайтнинг».

3 мая состоится первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.31, успех «Лайтнинг» оценён экспертами в 2.83.

Почему «Тампа» проиграет «Торонто» в первом матче серии?

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 3 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что 1-й матч финала плей-офф НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Стэнли «Торонто» — «Тампа-Бэй» (03.05.2022)

В Континентальной хоккейной лиге уже определился победитель. Обладателем Кубка Гагарина стал ЦСКА, совершивший невероятный камбэк. Впрочем, плей-офф НХЛ обещает быть не менее интересным. На 3 мая запланированы четыре первых матча 1/8 финала Кубка Стэнли. В одном из них померяются силами «Торонто» и «Тампа-Бэй». Стартовое вбрасывание — в 2:30 мск.

В последних девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» выступил с переменным успехом. Сначала одержал результативные победы над «Вашингтоном» (7:3), «Оттавой» (5:4 ОТ), «Нью-Йорком» (4:2) и «Филадельфией» (5:2). Также потерпел два поражения — как раз от «Тампа-Бэй» (1:8) и «Флориды» (2:3 ОТ).

Все пары первого раунда Кубка Стэнли – 2022.

Затем вернулся в победную колею, обыграв «Детройт» (3:0), «Бостон» (5:2) и по буллитам «Вашингтон» (4:3 Б). Впрочем, нас больше интересует поражение от «Лайтнинг», так как оно сильно выделяется среди успешных выступлений. Подопечные Шелдона Кифа выглядели не сильно хуже оппонента и регулярно создавали опасность у ворот Андрея Василевского.



Однако, помимо отличной игры голкипера «Тампы», стоит отметить отсутствие главного бомбардира «Мэйпл Лифс» — Остона Мэттьюса. Нападающий принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметился 60 голами и 46 голевыми передачами. В результате бомбардир удостоился награды «Морис Ришар Трофи», обогнав в гонке снайперов Леона Драйзайтля.

Отсутствие столь важного игрока не могло не сказаться на результате, хотя крупным счёт стал не только поэтому. Из-за агрессивной игры и ловкости оппонента хоккеисты «Торонто» схлопотали очень много удалений. Суммарно получилось более 65 минут штрафа, а это, разумеется, очень много.



«Тампа» тоже выдала отличный отрезок на финишной прямой регулярного чемпионата НХЛ. За последние девять встреч потерпела только два поражения — от «Детройта» (3:4) и «Коламбуса» (2:5). В остальных матчах одержала результативные победы, в том числе над мощной «Флоридой Пантерз» (8:4). Восемь голов лидеру НХЛ — это круто.

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В том противостоянии начало разгрому положил Никита Кучеров. 28-летний форвард отправил шайбу в сетку ворот оппонента уже на второй минуте матча, первым же броском. В течение нынешнего сезона НХЛ россиянин не сильно радовал голами, зато отдавал великолепные голевые передачи, которых на его счету накопилось аж 44 за 47 противостояний.



Впрочем, в последних девяти матчах регулярки Кучеров активизировался и даже сумел повторить российский рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии (восемь матчей). За этот период бомбардир пополнил копилку 23 очками по системе «гол+пас». В том числе благодаря стараниям нападающего «Лайтнинг» выглядит одним из главных фаворитов Кубка Стэнли.



С другой стороны, списывать крепкий «Торонто» со счетов тоже не будем. Оба коллектива обладают отличными составами и ранее радовали результативностью. За 82 встречи в регулярном чемпионате НХЛ «Мэйпл Лифс» наколотили 315 шайб. Игроки «Тампы» за этот же период забили 287 шайб, что тоже очень прилично.

Последняя очная встреча оппонентов получилась очень результативной и перевалила за отметку в восемь голов. И это при том, что отсутствовал главный бомбардир «Мэйпл Лифс» — Остон Мэттьюс. В этот раз нас наверняка ждёт нечто подобное, только уже не в одну калитку, поскольку канадцы наверняка побегут мстить за 1:8. Возьмём ТБ 6 шайб за коэффициент 1.82.

«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на 1-й матч плей-офф НХЛ 3 мая 2022 года

«Торонто» добыл хорошие результаты в последних семи встречах регулярного чемпионата НХЛ, где, по обыкновению, много забил. Клуб имеет в своём распоряжении результативного нападающего, потому ждём от него много голов. Как и от «Тампы», в которой феерит Никита Кучеров. По восемь заброшенных шайб в ворота «Мэйпл Лифс» и «Пантерз» говорят о многом. Ждём снова солидных цифр на табло.



Ставка: тотал больше 6 шайб за коэффициент 1.82.

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