Захаркин объяснил вылет своей команды во второй дивизион чемпионата Германии

Главный тренер немецкого «Крефельда» Игорь Захаркин прокомментировал вылет команды во второй дивизион впервые за 31 год.



«На тот момент [когда я пришёл] командой руководил американский специалист – замечательный в прошлом хоккеист, классный человек, но, будучи главным тренером в фарм-клубе «Питтсбург Пингвинз», он привык решать всегда конкретную задачу, которая спускалась сверху от тренеров главной команды. Не было широкого взгляда на игру, на элементы системы игры, достаточную физическую и тактическую подготовку. Поэтому команда провалила подготовительный период и не решила основные задачи ни в функциональном плане, ни в плане создания звеньев.

В подготовительном периоде команда проиграла девять матчей. Потом начался чемпионат – проиграли первые три матча с крупным счётом. Встал вопрос: продолжаем мы работать с этим тренером или нет. Руководство и спонсоры клуба попросили, чтобы я возглавил команду.

В чемпионате 15 команд. Несмотря на трудности с комплектованием команды, мы поделили очки с большинством команд лиги. Мы выиграли 23 матча, но, к сожалению, больше матчей выигрывали в овертаймах, недобирая очков. Всего мы набрали 59 очков.



Почему не получилось сыграть лучше? У нас был провал – мы проиграли пять матчей подряд. В январе мы шли в десятке, в зоне плей-офф. Но после этого ведущие игроки – иностранцы, которые и должны были решать результат матчей, выбыли из-за травм. Они были заменены юниорами. В Германии, если игрок получает лицензию, менять его уже нельзя, эта лицензия пропадает. В команде играли семь юниоров. Они играли настолько хорошо, что четверо из них стали игроками молодёжной сборной Германии.



Извините, что так долго отвечаю, но очень болезненная история. Когда девять игроков основного состава выпадают, когда из шести защитников остаётся двое, когда команда теряет определяющего при игре 5х4 хоккеиста. Плюс отстранения игроков из-за пандемии. У меня молодой игрок, который только дебютировал в DEL [Немецкая хоккейная лига], проводил на площадке по 28 минут», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.