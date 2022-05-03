Галлан: все 16 команд, вышедших в плей-офф НХЛ, имеют шанс выиграть Кубок Стэнли
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал предстоящее выступление клуба в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Думаю, что все 16 команд, вышедших в плей-офф, имеют шанс выиграть Кубок Стэнли, и это моё честное мнение. Думаю, что мы так же хороши, как и все в плей-офф, любой клуб в плей-офф может победить нас. Победителем окажется тот, кто хорошо сыграет в нужное время и сделает правильные вещи», — приводит слова Галлана ESPN.
Напомним, «Рейнджерс» заняли по итогам регулярного чемпионата НХЛ четвёртое место в таблице Восточной конференции и сыграют в первом раунде Кубка Стэнли — 2022 с «Питтсбург Пингвинз». Первая игра состоится завтра, 4 мая, в Нью-Йорке. Начало — в 2:00 мск.
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