Галлан: все 16 команд, вышедших в плей-офф НХЛ, имеют шанс выиграть Кубок Стэнли

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал предстоящее выступление клуба в плей-офф Национальной хоккейной лиги.



«Думаю, что все 16 команд, вышедших в плей-офф, имеют шанс выиграть Кубок Стэнли, и это моё честное мнение. Думаю, что мы так же хороши, как и все в плей-офф, любой клуб в плей-офф может победить нас. Победителем окажется тот, кто хорошо сыграет в нужное время и сделает правильные вещи», — приводит слова Галлана ESPN.



Напомним, «Рейнджерс» заняли по итогам регулярного чемпионата НХЛ четвёртое место в таблице Восточной конференции и сыграют в первом раунде Кубка Стэнли — 2022 с «Питтсбург Пингвинз». Первая игра состоится завтра, 4 мая, в Нью-Йорке. Начало — в 2:00 мск.