«Осознание приходит только сейчас». Кудрявцев — о переходе из «Локомотива» в «Динамо» Мск

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев дал первый комментарий после подписания контракта с бело-голубыми.
«Когда и как появилось осознание, что уйду из родного клуба? Всё получилось достаточно быстро. В конце апреля узнал об интересе со стороны «Динамо». Да, «Локомотив» — мой родной клуб, поэтому такие моменты всегда непростые. Осознание приходит только сейчас. Уверен, что всё к лучшему!
Как возник вариант с «Динамо»? Долго ли думал? Как и говорил, перед открытием трансферного окна узнал об этом варианте. Долго не раздумывал. Основным фактором стало то, что я уже работал с Алексеем Николаевичем Кудашовым. Он привлекал меня на сборы с первой командой в Ярославле, также пересекались в сборной. Это был отличный опыт.
Общался ли с главным тренером перед или уже после подписания контракта? После того как подписал контракт, удалось поговорить с главным тренером. Что касается роли, то всё будет зависеть от меня и моей работы. Буду делать всё, чтобы занять значимую позицию в команде. Какие ожидания лично для себя от этого перехода? Самые максимальные! Впереди новый этап. Нужно делать всё, чтобы приносить пользу «Динамо» и добывать как можно больше побед!» — приводит слова Кудрявцева официальный телеграм-канал москвичей.
- 3 мая 2022
-
17:56
-
17:33
-
17:05
-
16:51
-
16:20
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:13
-
13:17
-
12:45
-
12:38
-
12:35
-
12:09
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:22
-
10:00
-
09:44
-
09:14
-
08:49
-
08:29
-
08:20
-
08:00
-
07:23
-
07:20
-
06:09
-
05:51
-
05:49
-
05:05
-
04:47