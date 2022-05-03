Spittin' Chiclets — об ударе капитана «Миннесоты» по Бучневичу: что-то новенькое

Известный подкаст Spittin' Chiclets на официальной странице в «Твиттере» прокомментировал поступок капитана «Миннесоты Уайлд» Джареда Сперджена в первом матче команд в рамках серии Кубка Стэнли 2022 года (0:4) с «Сент-Луис Блюз». Хоккеист ударил клюшкой по лодыжкам российского форварда Павла Бучневича, его удалили на две минуты.
«Что-то новенькое. Удар по лодыжкам», — говорится в сообщении.
Напомним, капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен получил штраф в $ 5 тыс. за удар клюшкой по лодыжкам российского форварда «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича в первом матче команд в рамках серии Кубка Стэнли 2022 года (0:4). Капитан «дикарей» мог получить дисквалификацию.
Следующий матч между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» состоится в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в ночь на четверг, 5 мая, начало — в 4:30 по московскому времени.
- 3 мая 2022
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