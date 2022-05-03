Капитан «Миннесоты» избежал дисквалификации за грубый удар по ногам Павла Бучневича

Капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен получил штраф в $ 5 тыс. за удар клюшкой по лодыжкам российского форварда «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича в первом матче команд в рамках серии Кубка Стэнли 2022 года (0:4). Об этом сообщает пресс-служба Департамента безопасности НХЛ.



Эпизод произошёл в концовке третьего периода, после чего хоккеиста «дикарей» удалили на две минуты. Капитан «дикарей» мог получить дисквалификацию.

Видео с моментом можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, что Бучневич в прошедшей встрече не отметился результативными действиями, проведя на льду 18 минут 17 секунд. Другие россияне в составе «блюзменов» также не набрали очков.



Следующий матч между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» состоится в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в ночь на четверг, 5 мая, начало — в 4:30 по московскому времени.