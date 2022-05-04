Денис Баранцев перешёл в «Автомобилист» и подписал контракт на два года

«Автомобилист» заключил односторонний контракт с 30-летним российским защитником Денисом Баранцевым. Соглашение рассчитано на два года.



В прошедшем сезоне Денис выступал за ярославский «Локомотив» и провёл 42 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал семь очков: забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. В плей-офф на его счету две встречи.

Также защитник ранее выступал за нижегородское «Торпедо», московское «Динамо», тольяттинскую «Ладу» и «Динамо» из Балашихи.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял шестое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому ЦСКА (0-4).

«Автомобилист» по итогам регулярки остался на девятом месте на Востоке и не вышел в плей-офф.