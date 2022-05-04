Роман Любимов вернулся в «Спартак»
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Московский «Спартак» и нападающий Роман Любимов договорились о подписании контракта, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер. Таким образом, хоккеист сможет играть за воскресенский «Химик» в ВХЛ.
Хоккеист ранее уже выступал за «Спартак» в сезоне-2020/2021 и набрал пять очков (3+2) в 25 матчах.
В минувшем сезоне 29-летний нападающий играл за хабаровский «Амур», где набрал девять баллов за результативность: забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач в 30 матчах.
Всего в КХЛ на счету Любимова 108 очков (51+57) в 472 матчах за ЦСКА, «Металлург», «Спартак», «Ак Барс» и «Амур». Также, в сезоне-2016/2017 Роман провёл 47 матчей в НХЛ за «Филадельфию», набрав 6 баллов (4+2).
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