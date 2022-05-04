Хафизуллин: надеюсь, «Ак Барс» выполнит поставленные задачи и завоюет Кубок Гагарина

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин поделился мнением о возвращении в казанский клуб.



«Рад вернуться в родной город и клуб. Всегда приезжал в Казань в межсезонье, старался бывать здесь как можно чаще, поэтому эмоции от возвращения в «Ак Барс» самые положительные. Это мой дом, здесь живут мои родители, здесь родились мои дети. Перед «Ак Барсом» всегда стоят высокие цели, команда борется за лидирующие позиции. Надеюсь, мы сможем выполнить поставленные задачи, завоевать Кубок Гагарина и порадовать весь Татарстан», – цитирует Хафизуллина официальный сайт клуба.



Напомним, хоккеист начинал профессиональную карьеру в «Ак Барсе», а последний раз играл за клуб в 2011 году, после чего перешёл сначала в «Витязь», а затем в петербургский СКА. В Петербурге он провёл семь с половиной сезонов, а потом ушёл в уфимский «Салават Юлаев», за который сыграл только в прошлом сезоне.

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