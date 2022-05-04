33-летний защитник Динар Хафизуллин вернулся в «Ак Барс» и подписал контракт до конца сезона-2023/2024.

Хоккеист начинал профессиональную карьеру в «Ак Барсе», а последний раз играл за клуб в 2011 году, после чего перешёл сначала в «Витязь», а затем в петербургский СКА. В Петербурге он провёл семь с половиной сезонов, а потом ушёл в уфимский «Салават Юлаев», за который сыграл только в прошлом сезоне.

В составе «Салавата» он провёл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал семь очков (2+5). В плей-офф на его счету пять баллов (1+4) в 11 встречах.

«Динар – опытнейший защитник для первых двух пар, умеющий играть в обороне и в атаке, он отлично владеет шайбой и прекрасно видит площадку. Мы рады, что наш воспитанник вновь наденет форму «Ак Барса» и будет защищать цвета родного клуба. Его чемпионский опыт, лидерские качества и надёжность в обороне точно помогут команде в новом сезоне», – цитирует генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина официальный сайт клуба.