«Спартак» выменял одного из ведущих защитников новокузнецкого «Металлурга»

Хоккейный клуб «Спартак» Москва произвёл обмен с клубом ВХЛ — новокузнецким «Металлургом», сообщает официальный телеграм-канал красно-белых.

В обмен на нападающего Илью Авраменко, выступавшего за фарм-клуб «Спартака», воскресенский «Химик», в систему московского клуба перешёл защитник Тимур Хайруллин. С игроком подписан двусторонний контракт на два года.

Отметим, что 22-летний Хайруллин (186 см, 82 кг) стал одним из открытий минувшего сезона Высшей хоккейной лиги, став лидером по показателю полезности «+19» в составе «Металлурга» из Новокузнецка. Игрок обороны принял участие в 51 встрече за новокузнецкую команду, в которой забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 17 очков.