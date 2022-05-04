Ни один из россиян не попал в список номинантов на «Кинг Клэнси Трофи»

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала список из 32 номинантов на «Кинг Клэнси Трофи» — приз, который ежегодно вручают хоккеисту, проявляющему лидерские качества на льду и вне его, а также принимающему активное участие в общественной жизни.

В число номинантов вошли 32 игрока: Райан Гецлаф («Анахайм Дакс»), Эндрю Лэдд («Аризона Койотс»), Ник Фолиньо («Бостон Брюинз»), Джефф Скиннер («Баффало Сэйбрз»), Микаэль Баклунд («Калгари Флэймз»), Джордан Стаал («Каролина Харрикейнз»), Коннор Мёрфи («Чикаго Блэкхоукс»), Назем Кадри («Колорадо Эвеланш»), Джек Рослович («Коламбус Блю Джекетс»), Джейсон Робертсон («Даллас Старз»), Алекс Неделькович («Детройт Ред Уингз»), Дарнелл Нурс («Эдмонтон Ойлерз»), Александр Барков («Флорида Пантерз»), Кэлвин Питерсен («Лос-Анджелес Кингз»), Мэтт Дамба («Миннесота Уайлд»), Джейк Аллен («Монреаль Канадиенс»), Люк Кунин («Нэшвилл Предаторз»), Пи Кей Суббэн («Нью-Джерси Дэвилз»), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс»), Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»), Ник Холден («Оттава Сенаторз»), Скотт Лоутон («Филадельфия Флайерз»), Брайан Раст («Питтсбург Пингвинз»), Мэтт Ньето («Сан-Хосе Шаркс»), Джейден Шварц («Сиэтл Кракен»), Райан О'Райлли («Сент-Луис Блюз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Уэйн Симмондс («Торонто Мэйпл Лифс»), Бо Хорват («Ванкувер Кэнакс»), Макс Пасиоретти («Вегас Голден Найтс»), Гарнет Хэтэуэй («Вашингтон Кэпиталз»), Джош Моррисси («Виннипег Джетс»).

Среди номинантов не оказалось ни одного представителя России. В прошлом году среди номинантов был один россиянин — голкипер Сергей Бобровский из «Флориды».



Напомним, «Кинг Клэнси Трофи» в прошлом сезоне выиграл вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, завершивший карьеру в июле 2021 года.