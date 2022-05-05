Вадим Шипачёв прокомментировал переход в казанский «Ак Барс»

Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал переход в клуб из московского «Динамо».
«Очень рад присоединиться к «Ак Барсу», клуб всегда ставит самые высокие цели, поэтому со своей стороны сделаю всё, чтобы помочь их достичь. Уверен, смогу быстро адаптироваться в Казани – я знаю, что это комфортный город для жизни, со многими ребятами пересекался по ходу своей карьеры. В «Ак Барсе» собирается хороший, амбициозный коллектив. Постараемся радовать болельщиков победами и добиваться максимальных результатов в каждом матче!» – цитирует Шипачёва официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне на его счету 48 матчей в регулярке и 67 очков: он забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф у него 10 очков (3+7) в 11 встречах.
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