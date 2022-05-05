Агент Шипачёва и Войнова отреагировал на обмен хоккеистов из «Динамо» в «Ак Барс»

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника Вячеслав Войнова и нападающего Вадима Шипачёва, рассказал о переходе игроков в казанский «Ак Барс».



«Переговоры прошли нормально, всё хорошо, никаких проблем не было ни с одной, ни с другой стороны. Все стороны довольны состоявшейся сделкой. Хочется пожелать ребятам хорошей и продуктивной игры на новом месте», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошедшем сезоне на его счету 48 матчей в регулярке и 67 очков: он забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф у него 10 очков (3+7) в 11 встречах.



Войнов сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 31 балл: забросил пять голов и отдал 26 передач. В плей-офф на его счету 11 матчей и 10 очков: пять голов и столько же результативных передач.