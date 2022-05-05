В чаше «Арены Омск» строители завершили первый этап укладки технологии ледового поля

Телеграм-канал «Авангарда» рассказал о ходе строительства «Арены Омск», на которой омичи должны начать сезон-2021/2022 КХЛ.

«Строительство Арены: итоги апреля. В хоккейной чаше строители завершили первый этап укладки технологии ледового поля. Монтируются ступени трибун. Выполняется отделка помещений и внутренних лестниц. Установлена часть эскалаторов и лифтов. Завершено остекление центрального витража. Продолжается монтаж декоративных панелей фасада.



На прилегающей к Арене территории выполняется устройство тротуарной плитки, бордюров в зоне парковок, опор уличного освещения», – написано в телеграм-канале клуба.

Напомним, открытие стадиона запланировано на 15 сентября 2022 года. Строительство нового спорткомплекса в Омске ведётся по плану. Новый сезон-2022/2023 «Авангард» начнёт на домашней площадке. Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Предусмотрено 34 VIP-ложи, детская зона, множество фуд-кортов.