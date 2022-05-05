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Нападающий Кирилл Семёнов перешёл в «Ак Барс»

Нападающий Кирилл Семёнов перешёл в «Ак Барс»
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«Ак Барс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Кириллом Семёновым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

«Семёнов – один из лучших российских форвардов, он умеет работать на партнёров, создавать моменты и самостоятельно забрасывать важные шайбы. Возраст даёт Кириллу перспективу развития, а клубу – стабильность в центральной линии. Мы рассчитываем на лидерские качества игрока и его опыт выступления в чемпионской команде», – цитирует генерального менеджера клуба Марата Валиуллина официальный сайт клуба.

Напомним, по ходу прошлого сезона Семёнов присоединился к «Авангарду», вернувшись из «Торонто Мэйпл Лифс». В регулярном чемпионате Кирилл сыграл восемь игр и набрал четыре очка (1+3). В плей-офф у него 10 баллов в 13 встречах (4+6).

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