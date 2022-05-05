Московский «Спартак» подписал контракт с Дмитрием Архиповым
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Московский «Спартак» подписал контракт с нападающим Дмитрием Архиповым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер.
В прошедшем сезоне игрок выступал за «Амур» и провёл 31 матч, где набрал пять баллов: забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.
Всего на его счету 278 игр в КХЛ и 55 баллов за результативность (28+27). Помимо «Амура», он выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Сочи», «Ак Барс» и «Куньлунь Ред Стар».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Спартак» с седьмого места в таблице Западной конференции вышел в плей-офф, где в первом раунде прошёл снявшийся с чемпионата финский «Йокерит», а во втором уступил петербургскому СКА.
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