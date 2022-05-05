Илья Ежов присоединился к «Салавату Юлаеву»

Голкипер Илья Ежов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

«Эмоции от перехода самые яркие. Я давно хотел оказаться в топ-клубе, давно к этому стремился. Переговоры проходили плавно. Я почувствовал профессионализм клуба сразу. В своё время я немало играл на Уфе-Арене. Атмосфера и энергия здесь фантастические. Будет здорово выступать с такой энергетикой и домашней поддержкой!



Что касается нового шлема, то он будет точно. Не раскрою пока все детали, сейчас работа в процессе. Думаю, болельщикам понравится. Знаком со многими нынешними «юлаевцами» – хоккейный мир тесен. Со многими играл, даже завоёвывал Кубок вместе. Сразу позвонил Тихонову, спросил про клуб, город и атмосферу. Услышал только хорошее.



С тренерским штабом успел кратко переговорить. Давно играю в Лиге и понимаю, что от меня ждут. Своё место надо заслужить, давая шанс на победу своей команде как можно чаще. Я проходил сборы вместе с экс-тренером вратарей Венсаном Риндо. С Винни знаком давно, много лет работал в его вратарском лагере. Он мне очень помог в своё время, подарил экипировку, когда не было средств. Очень хороший человек и вратарский мастер!» – цитирует Ежова официальный сайт клуба.