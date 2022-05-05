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Семёнов: хочется завоевать Кубок Гагарина, который в конце сезона подарит праздник Казани

Семёнов: хочется завоевать Кубок Гагарина, который в конце сезона подарит праздник Казани
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Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Семёнов поделился эмоциями от перехода в команду.

«Мне хорошо запомнились игры против «Ак Барса», они всегда были тяжелыми. Запомнилась великолепная атмосфера в «Татнефть-Арене», будет приятно играть при такой поддержке трибун.

В Казани очень красиво, здесь есть своя культура и история, будет интересно посмотреть с семьей город в свободное время.

У меня были предложения от других клубов, но много факторов указывали на то, что «Ак Барс» будет той командой, которая сделает всё, чтобы выиграть кубок в предстоящем сезоне. Поэтому хочется завоевать Кубок Гагарина, который в конце сезона подарит праздник городу и всему Татарстану», – цитирует Семёнова официальный сайт клуба.

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