Нападающий Владислав Кара вернулся в «Северсталь»
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Нападающий Владислав Кара возвращается в «Северсталь», сообщает телеграм-канал череповецкого клуба.
В прошедшем сезоне 24-летний форвард выступал в Высшей хоккейной лиге за ханты-мансийскую «Югру». В регулярном чемпионате Кара принял участие в 30 играх, набрал 28 (17+11) очков при показателе полезности «+20». В плей-офф ВХЛ на его счету 15 матчей, в которых он забросил три шайбы и отдал две голевые передачи при общей полезности «-2».
Ранее в Континентальной хоккейной лиге Кара выступал за казанский «Ак Барс» (2015—2020) и «Спартак» (2021). За «Северсталь» нападающий играл в 2020 году. Всего на его счету 106 встреч в КХЛ, он забросил восемь шайб и отдал восемь голевых передач при показателе полезности «-10».
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