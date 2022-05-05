Чибриков: разве мы не молодые звёзды? В паспорте примерно одинаковые цифры с командой U20

Нападающий сборной России по хоккею Никита Чибриков прокомментировал игру с молодёжной российской командой на турнире St. Petersburg Cup (4:2).



«Как нас раззадорили молодые звёзды? А разве мы не молодые звёзды? Если посмотреть в паспорт, то цифры примерно одинаковые везде. Они хотят попасть на наше место, а мы хотим остаться на своих», — передаёт слова Чибрикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



Напомним, на St. Petersburg Cup участие также принимает команда Беларуси. Завтра, 6 мая, белорусская сборная сыграет со взрослой командой России. Стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени. Российская молодёжка сыграет с Беларусью в субботу, 7 мая, также в Санкт-Петербурге. Финал турнира состоится 8 мая.