Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США по хоккею опубликовала состав на чемпионат мира 2022 года

Сборная США по хоккею опубликовала состав на чемпионат мира 2022 года
Комментарии

Сборная США по хоккею опубликовала свой состав на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии.

Вратари:

Алекс Неделькович («Детройт Ред Уингз»), Штраус Манн («Шеллефтео», Швеция), Джон Гиллис («Нью-Джерси Дэвилз»).

Защитники:

Эндрю Пик, Ник Бланкенбург (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Джордан Харрис («Монреаль Канадиенс»), Люк Хьюз (Университет Мичигана, США), Калеб Джонс, Сет Джонс (оба — «Чикаго Блэкхоукс»), Джейкоб Менья («Сан-Хосе Шаркс»), Нейт Шмидт («Виннипег Джетс»).

Нападающие:

Райли Барбер («Детройт»), Киффер Беллоуз («Нью-Йорк Айлендерс»), Томас Бордело, Александр Хмелевски (оба — «Сан-Хосе»), Шон Фаррелл (Университет Гарварда, США), Алекс Гальченюк («Аризона Койотс»), Адам Годетт, Остин Уотсон (оба — «Оттава Сенаторз»), Джон Хэйден («Баффало Сэйбрз»), Сэм Лафферти («Чикаго»), Винни Леттьери («Анахайм Дакс»), Карсон Кульман («Сиэтл Кракен»), Бен Майерс (Университет Миннесоты, США).

Напомним, сборная США сыграет в группе В вместе с командами Финляндии, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. Сборная России пропустит турнир по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Минус турнир и миллиарды. Сколько денег ушло на отобранный ЧМ-2023 по хоккею в Питере? Минус турнир и миллиарды. Сколько денег ушло на отобранный ЧМ-2023 по хоккею в Питере?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022