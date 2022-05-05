Сборная США по хоккею опубликовала состав на чемпионат мира 2022 года

Сборная США по хоккею опубликовала свой состав на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии.



Вратари:



Алекс Неделькович («Детройт Ред Уингз»), Штраус Манн («Шеллефтео», Швеция), Джон Гиллис («Нью-Джерси Дэвилз»).



Защитники:



Эндрю Пик, Ник Бланкенбург (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Джордан Харрис («Монреаль Канадиенс»), Люк Хьюз (Университет Мичигана, США), Калеб Джонс, Сет Джонс (оба — «Чикаго Блэкхоукс»), Джейкоб Менья («Сан-Хосе Шаркс»), Нейт Шмидт («Виннипег Джетс»).



Нападающие:



Райли Барбер («Детройт»), Киффер Беллоуз («Нью-Йорк Айлендерс»), Томас Бордело, Александр Хмелевски (оба — «Сан-Хосе»), Шон Фаррелл (Университет Гарварда, США), Алекс Гальченюк («Аризона Койотс»), Адам Годетт, Остин Уотсон (оба — «Оттава Сенаторз»), Джон Хэйден («Баффало Сэйбрз»), Сэм Лафферти («Чикаго»), Винни Леттьери («Анахайм Дакс»), Карсон Кульман («Сиэтл Кракен»), Бен Майерс (Университет Миннесоты, США).



Напомним, сборная США сыграет в группе В вместе с командами Финляндии, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. Сборная России пропустит турнир по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).