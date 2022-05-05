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Р. Ротенберг — о матче Россия — Россия U20: огненная встреча. Молодёжка сыграла здорово

Р. Ротенберг — о матче Россия — Россия U20: огненная встреча. Молодёжка сыграла здорово
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг подвёл итоги матча между национальной и молодёжной сборными России (4:2).

«Очень здорово сыграла молодёжная команда, очень агрессивно играла, создала много сложностей для национальной сборной. Но надо понимать, что у команд примерно одинаковый возраст и одно звено было отправлено в молодёжную сборную. У неё можно выделить немало игроков, но, думаю, лучшие игроки – это Пекса и Иванов. Эти вратари – наше будущее.

Мы видели молодых ребят, заряженных на победу, у них горят глаза. Огненная игра, в это же время молодцы ребята из национальной команды, которые вытащили игру, провели здорово третий период и забили три гола.

Их ждёт очень важная игра с белорусами, которые усилили состав, вызвали ещё нескольких игроков из минского «Динамо», поэтому нас ждёт отличный хоккей. И отлично вообще, что мы играем в хоккей и что люди приходят на трибуны», – цитирует Ротенберга ТАСС.

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