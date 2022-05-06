3 очка Панарина и 39 сейвов Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.

В составе «синерубашечников» отличились Эндрю Копп, Райан Строум, Крис Крайдер, российский нападающий Артемий Панарин и Фрэнк Ватрано. У «Питтсбурга» забрасывали Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.

Панарин провёл на льду 19 минут и 4 секунды и, помимо заброшенной шайбы, отметился двумя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «0». Его соотечественник из «Пингвинз» Евгений Малкин баллов за результативность на свой счёт не записал, завершив игру показателем полезности «-1», отыграв более 18 минут.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 39 бросков из 41, его визави из «Питтсбурга» Луи Доминге – 34 из 39.



Таким образом, с ничейным счётом серия переезжает в Питтсбург. Следующий матч состоится на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Начало – 2:00 мск.