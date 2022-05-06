Шоу Панарина в плей-офф! Забил удивительный гол и обошёл двух русских легенд НХЛ

«Питтсбург» от поражения в матче с «Рейнджерс» не спасла даже очередная вдохновенная игра Сидни Кросби. У Игоря Шестёркина новый рекорд НХЛ.

Первый матч серии плей-офф НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» (3:4 3ОТ) завершился сверхволевой победой команды Майка Салливана. «Пингвины» смогли отыграться с 0:2 и 2:3, после чего дожали «синерубашечников» в третьем овертайме благодаря голу Евгения Малкина. Вот только одними позитивными новостями та встреча для команды из Пенсильвании не обернулась.

В середине второго овертайма травму получил американский голкипер Кейси Десмит, который сам появился в воротах «Питтсбурга» в этом плей-офф из-за повреждения у основного вратаря команды Тристана Джерри. Завершать первый матч с «Рейнджерс» пришлось Луи Доминге, чей игровой опыт в этом сезоне НХЛ исчислялся 60 минутами игрового времени. Вынужденно выйдя на замену, Доминге отыграл вдохновенно и оформил важную победу для себя и всей команды. Но было очевидно, что на всю серию 30-летнего голкипера уровня АХЛ хватить точно не сможет.

Однако выходной день не принёс для тренерского штаба Салливана благоприятных известий. Травм Десмита оказалась довольно серьёзной – и его дальнейшее участие в серии с «Рейнджерс» находится под огромным вопросом. В свою очередь Джерри продолжает восстанавливаться от своего повреждения и пока не может принимать участие в матчах, поэтому именно Доминге был отряжен в ворота «Питтсбурга» на повторный матч в «Мэдисон Сквер Гарден», а его бэкапом стал Алекс Д’Орио, к 23 годам не сыгравший ещё ни одной встречи в НХЛ.

Второй матч серии команды начали без малейшей раскачки, уже к середине первого периода сумев обменяться заброшенными шайбами. Любопытно, что к обоим взятиям ворот оказался причастен топ-форвард хозяев Артемий Панарин, ставший лучшим бомбардиром «Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата. Для начала российский форвард ассистировал партнёру по звену Эндрю Коппу, идеально выложив американскому форварду шайбу под бросок в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но уже спустя две минуты Панарин крайне неудачно сыграл в средней зоне, допустил грубый обрез и организовал опасную контратаку на ворота Игоря Шестёркина. Гости своей возможностью воспользовались и восстановили равновесие в счёте – уже третью шайбу в серии забросил американский нападающий Джейк Гюнцель. Реакция расстроенного Панарина говорила сама за себя – Артемий прекрасно осознавал, что именно его действия привели к тому, что «Питтсбург» очень быстро ликвидировал отставание в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором периоде 30-летний россиянин продолжил находиться в эпицентре внимания. Уже спустя минуту после старта отрезка хозяева заработали большинство – в штрафной бокс отправил Джон Марино. На протяжении 114 секунд первая бригада «Рейнджерс» устраивала форменный штурм владений Доминга, обстреливая ворота «Питтсбурга» буквально со всех возможных позиций. Канадский голкипер крутился как белка в колесе, но против подставления от Райана Строума он уже был бессилен. Что касается Панарина, то на его счету в этом эпизоде ещё одна голевая передача. Именно он доставил шайбу до Фокса, который и совершил бросок от синей линии в расчёте на трафик на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В середине периода «синерубашечники» забили ещё один похожий гол. Вся разница заключается только в том, что Крис Крайдер совершил фирменное подправление при игре в равных составах, а не при реализации лишнего. Впрочем, уйти с комфортным перевесом на перерыв хозяевам не позволила вдохновенная игра Сидни Кросби. Канадский форвард стал настоящей головной болью для «Рейнджерс» на старте серии.

В первом матче Сидни отметился эффектным голевым дублем, а сегодня к результативной передаче в первом периоде добавил точный бросок во втором отрезке. Капитан «Питтсбурга» удачно сыграл на пятаке и отпраздновал свой 70-й гол за карьеру в плей-офф НХЛ. Звено Кросби организовало уже пять из шести заброшенных шайб «Пингвинз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но главной звездой на льду домашней арены «Рейнджерс» в этом матче всё-таки был Артемий Панарин. В середине третьего периода россиянин забил удивительный гол, отличившись броском с неудобной руки из-за линии ворот. Находясь у борта за воротами «Питтсбурга», Панарин выкладывал шайбу на пятак, где оказался защитник гостей Майк Мэтисон. Шайба крайне неудачно прилетела в ногу канадскому хоккеисту и отрикошетила в ворота Доминге – в этой ситуации у Луи не было никаких шансов на отражение броска. Удача сыграла за «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Набрав три очка в матче, Артемий заметно улучшил своё положение в зачёте лучших бомбардиров за карьеру среди россиян в плей-офф НХЛ. Теперь на счету Панарина 31 (11+20) результативное действие, и в списке лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли ему удалось обойти двух легенд – Илью Ковальчука (28) и Вячеслава Фетисова (28) – а заодно и Сергея Березина (30). Сейчас Артемий занимает 24-е место по этому показателю, деля позицию с Сергеем Немчиновым.

Окончательный счёт в матче установил Крэйг Ватрано, забросивший шайбу в красивом сольном проходе. В конце матча неприятный эпизод произошёл с Шестёркиным, который оказался на льду после контакта с игроком «Питтсбургом» Джеффом Картером. Канадский форвард получил две минуты за атаку Шестёркина, но к счастью, российский вратарь избежал повреждения и с хорошим настроением отправился в раздевалку принимать поздравления от партнёров с очередным рекордом в истории НХЛ.

ВИДЕО

Игорь стал первым вратарём с сезона-1955/1956 (с тех пор, как начали отслеживаться броски по воротам. – Прим. «Чемпионата»), сделавшим как минимум 100 сейвов в первых двух играх своей команды в Кубке Стэнли, превзойдя предыдущую отметку в 97 отражённых бросков, которую покорили Жан-Себастьен Жигер (2003 с «Анахайм Дакс») и Роберто Луонго (2007 с «Ванкувер Кэнакс»). На счету Игоря 118 сейвов в двух матчах (79+39), а его «Рейнджерс» одержали победу в домашнем матче и сравняли счёт в противостоянии с «Питтсбургом» (1-1). Теперь серия переезжает на домашнюю территорию команды Малкина и Кросби.

Победной во втором матче серии оказалась шайба Крайдера, благодаря чему американский форвард повторил клубный рекорд по победным голам в плей-офф НХЛ. На счету одного из главных символов «Рейнджерс» теперь уже семь победных голов в матчах розыгрыша Кубка Стэнли. Столько же раз победы «синерубашечникам» в кубковых встречах приносил и великий Марк Мессье.