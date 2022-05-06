«Дерьмо случается». Овечкин отреагировал на поражение от «Флориды»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на поражение во втором матче 1/4 серии плей-офф Национальной хоккейной лиги от «Флориды Пантерз» (1:5).
«Дерьмо случается. Мы идём дальше», – приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
За гостей в этом матче единственный гол забил Никлас Бекстрём с передачи российского нападающего Александра Овечкина. За хозяев же забивали Аарон Экблад, Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Антон Лунделль и Картер Вераге.
Первая игра завершилась победой «Вашингтона» — 4:2. В том матче Овечкин отметился результативной передачей на Евгения Кузнецова.
Таким образом, теперь на счету Овечкина 137 (71+66) результативных действий в 143 встречах за карьеру в Кубке Стэнли.
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