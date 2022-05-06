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«Колорадо» переиграл «Нэшвилл», у Тренина – гол

«Колорадо» переиграл «Нэшвилл», у Тренина – гол
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

На 16-й минуте матча единственный гол для гостей забил российский нападающий Яков Тренин. Россиянин отличился после передач от Романа Йози и Александра Каррье. Этот гол стал первым для него в текущем розыгрыше плей-офф. Всего в плей-офф у нападающего 9 игр и 3 заброшенные шайбы.

За хозяев первый гол забил Натан Маккиннон на 6-й минуте матча. Победу же принёс Кейл Макар, который отличился на 69-й минуте встречи.

Прошлая встреча между командами завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
06 мая 2022, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
0 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Робертсон) – 07:47 (5x5)   0:2 Раффль (Сегин, Хаканпяя) – 58:51 (en)
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