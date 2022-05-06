«Колорадо» переиграл «Нэшвилл», у Тренина – гол

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.



На 16-й минуте матча единственный гол для гостей забил российский нападающий Яков Тренин. Россиянин отличился после передач от Романа Йози и Александра Каррье. Этот гол стал первым для него в текущем розыгрыше плей-офф. Всего в плей-офф у нападающего 9 игр и 3 заброшенные шайбы.



За хозяев первый гол забил Натан Маккиннон на 6-й минуте матча. Победу же принёс Кейл Макар, который отличился на 69-й минуте встречи.



Прошлая встреча между командами завершилась победой хозяев со счётом 7:2.