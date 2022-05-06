Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Сегодня, 6 мая, состоялся четвёртый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно по два матча в Восточной и Западной конференциях.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2
«Рейнджеры» во втором матче серии оказались сильнее «пингвинов» со счётом 5:2. Российский форвард клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин стал автором одной заброшенной шайбы и двух голевых передач, став первой звездой матча.
«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:1 ОТ
«Лавины» сумели одержать вторую победу в серии, в овертайме сломив сопротивление «хищников». Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин сумел забросить единственную шайбу команды.
«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:1
«Пантеры» крупно обыграли дома столичный клуб, сравняв счёт в серии. Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором голевой передачи.
«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» — 0:2
«Звёзды» сумели одержать гостевую победу во втором матче серии (1-1). Российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов, Александр Радулов и Владислав Наместников не отметились результативными действиями.
Турнирная сетка Кубка Стэнли — 2022
- 6 мая 2022
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- 5 мая 2022
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