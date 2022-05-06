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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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Сегодня, 6 мая, состоялся четвёртый игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно по два матча в Восточной и Западной конференциях.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2

«Рейнджеры» во втором матче серии оказались сильнее «пингвинов» со счётом 5:2. Российский форвард клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин стал автором одной заброшенной шайбы и двух голевых передач, став первой звездой матча.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
06 мая 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Копп (Панарин, Браун) – 06:50 (5x5)   1:1 Гюнцель (Петтерссон, Кросби) – 08:52 (5x5)   2:1 Строум (Фокс, Панарин) – 22:59 (5x4)   3:1 Крайдер (Ватрано, Миллер) – 32:06 (5x5)   3:2 Кросби (Раст, Мэтисон) – 38:34 (5x5)   4:2 Панарин (Ватрано, Миллер) – 48:02 (5x5)   5:2 Ватрано (Шнайдер) – 49:49 (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:1 ОТ

«Лавины» сумели одержать вторую победу в серии, в овертайме сломив сопротивление «хищников». Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин сумел забросить единственную шайбу команды.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
06 мая 2022, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Маккиннон (О'Коннор, Джонсон) – 05:25 (5x5)   1:1 Тренин (Йози, Каррье) – 15:19 (5x5)   2:1 Макар (Штурм, Тэйвз) – 68:31 (5x5)

«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:1

«Пантеры» крупно обыграли дома столичный клуб, сравняв счёт в серии. Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором голевой передачи.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
06 мая 2022, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Экблад (Барков) – 16:20 (5x5)   2:0 Барков (Юбердо, Дюклер) – 17:58 (5x5)   2:1 Бекстрём (Овечкин, Карлсон) – 22:44 (5x4)   3:1 Марчмент (Монтур, Жиру) – 23:11 (5x5)   4:1 Лунделль (Райнхарт, Вераге) – 35:24 (5x5)   5:1 Вераге (Гудас, Форслинг) – 37:32 (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» — 0:2

«Звёзды» сумели одержать гостевую победу во втором матче серии (1-1). Российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов, Александр Радулов и Владислав Наместников не отметились результативными действиями.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
06 мая 2022, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
0 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Робертсон) – 07:47 (5x5)   0:2 Раффль (Сегин, Хаканпяя) – 58:51 (en)

Турнирная сетка Кубка Стэнли — 2022

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