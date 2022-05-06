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Стали известны претенденты на приз лучшему вратарю прошедшего сезона КХЛ

Стали известны претенденты на приз лучшему вратарю прошедшего сезона КХЛ
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Официальный сайт КХЛ назвал номинантов на приз лучшему вратарю сезона-2021/2022.

Обладатель приза лучшему вратарю определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку претендентов вошли Василий Кошечкин («Металлург»), Иван Федотов (ЦСКА) и Ларс Юханссон (СКА).

В прошедшем сезоне Кошечкин стал первым вратарём в истории отечественных чемпионатов, проведшим 100 матчей на ноль. В серии с ЦСКА Кошечкин установил рекорд продолжительности сухой серии для финала – 156:34.

Иван Федотов в сезоне-2021/2022 стал серебряным призёром Олимпиады в составе сборной России, в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, сыграв в плей-офф практически все матчи полностью.

Ларс Юханссон по итогам всего сезона (регулярка+плей-офф) стал лучшим вратарём по числу одержанных побед (31). В регулярном чемпионате он стал лучшим по числу проведённых матчей на ноль (9).

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 19 мая 2022 года.

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