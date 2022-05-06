«Адмирал» подписал контракт с форвардом Глебом Зыряновым

Владивостокский «Адмирал» заключил контракт на один год с нападающим Глебом Зыряновым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В прошедшем сезоне-2021/2022 30-летний форвард выступал за хабаровский «Амур», он провёл 34 встречи в регулярном чемпионате, набрав 6 (4+2) очков при показателе полезности «-11». Ранее Зырянов выступал в КХЛ за «Сибирь» (2016-2019), «Куньлунь» (2020) и рижское «Динамо» (2020-2021). Всего на его счету 169 игр в лиге, он набрал 26 (16+10) очков при общей полезности «-25».



Напомним, «Адмирал» в прошедшем регулярном сезоне занял 11-е место в таблице Восточной конференции, «Амур» — 10-е. Оба клуба не сумели пробиться в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.