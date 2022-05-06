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ФХР и ФХРБ подписали меморандум о сотрудничестве

ФХР и ФХРБ подписали меморандум о сотрудничестве
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Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о подписании меморандума о сотрудничестве с ФХРБ.

«У ФХР и ФХРБ братские связи на протяжении многих лет, мы ещё раз закрепляем наши отношения. В сегодняшнее непростое время наши команды будут играть на всех уровнях, мы проведём немало турниров для взаимодействия наших федераций. Надеемся, что вы подниметесь на новую ступень и мы проверим свои силы, обменяемся опытом. Будем проводить семинары, приглашать ваших тренеров», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Последнее время подтолкнуло нас к такому взаимодействию, для нас это важно. Мы подписали меморандум по детскому хоккею. В Беларуси идёт семинар «Красная машина». Уверен, будем развиваться вместе. Россия — мировой хоккейный лидер, это сотрудничество позволит белорусскому хоккею сделать шаг вперёд», — сказал председатель ФХРБ Александр Богданович.

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