Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной России рассказал, кто из хоккеистов стал для него открытием

Главный тренер сборной России рассказал, кто из хоккеистов стал для него открытием
Комментарии

Главный тренер сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал победу в матче St. Petersburg Cup с командой Беларуси (3:0).

«Попытались попросить ребят зацепиться за третий период предыдущей игры. У нас не было много времени на отдых. Нам удалось навязать борьбу, скорость и агрессию. Задел из первого периода определил результат игры. Беларусь в третьем периоде играла по-другому. Игра была равная, усложнили себе жизнь удалениями. Обсудим дисциплину с ребятами, она могла нас подвести.

Не искали возможностей отрабатывать меньшинство, так сложилась игра. Ребята молодцы, что выстояли. Наш вратарь в третьем периоде сыграл бесподобно. Мы не выжидали, приходилось играть в меньшинстве. Это отнимает много сил и энергии у одних ребят, другие сидят. Ритм игры теряется.

Знали сильные стороны наших нападающих, особенно первых двух звеньев. Для меня открытием стала тройка из Уфы. У них сложилась химия в ходе сезона. У соперника налажена система, они играют агрессивно. Где-то не хватает мастерства, но это рабочая команда. Они играют в современный хоккей. Без разницы, с кем играть в финале. Посмотрим завтрашний матч.

Игра Николаева? Цифры не дают соврать, он провёл отличную игру и в Туле, и сегодня. Будем смотреть дальше. Приветствуем прогресс. Хотим, чтобы ребята использовали шанс», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Новость по теме
Сборная России по хоккею обыграла Беларусь во втором матче на St. Petersburg Cup
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022