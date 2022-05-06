Главный тренер сборной России рассказал, кто из хоккеистов стал для него открытием

Главный тренер сборной России по хоккею Сергей Зубов прокомментировал победу в матче St. Petersburg Cup с командой Беларуси (3:0).



«Попытались попросить ребят зацепиться за третий период предыдущей игры. У нас не было много времени на отдых. Нам удалось навязать борьбу, скорость и агрессию. Задел из первого периода определил результат игры. Беларусь в третьем периоде играла по-другому. Игра была равная, усложнили себе жизнь удалениями. Обсудим дисциплину с ребятами, она могла нас подвести.

Не искали возможностей отрабатывать меньшинство, так сложилась игра. Ребята молодцы, что выстояли. Наш вратарь в третьем периоде сыграл бесподобно. Мы не выжидали, приходилось играть в меньшинстве. Это отнимает много сил и энергии у одних ребят, другие сидят. Ритм игры теряется.

Знали сильные стороны наших нападающих, особенно первых двух звеньев. Для меня открытием стала тройка из Уфы. У них сложилась химия в ходе сезона. У соперника налажена система, они играют агрессивно. Где-то не хватает мастерства, но это рабочая команда. Они играют в современный хоккей. Без разницы, с кем играть в финале. Посмотрим завтрашний матч.

Игра Николаева? Цифры не дают соврать, он провёл отличную игру и в Туле, и сегодня. Будем смотреть дальше. Приветствуем прогресс. Хотим, чтобы ребята использовали шанс», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.