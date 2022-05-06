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Сборная Словении вышла в элитный дивизион. Команда сыграет на чемпионате мира 2023

Сборная Словении вышла в элитный дивизион. Команда сыграет на чемпионате мира 2023
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Сборная Словении по хоккею вышла в элитный дивизион, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Словенская команда выиграла дивизион 1А, крупно обыграв Венгрию (5:1) в предпоследнем туре. Благодаря этому сборная Словении получит повышение в классе и сыграет чемпионате мира 2023 года. Ранее турнир должен был пройти в России, но ИИХФ лишила страну право проведения соревнования.

Отметим, что борьба за вторую путёвку на чемпионат мира всё ещё продолжается. После трёх туров второе место занимает Венгрия, одержавшая две победы. В то же время математические шансы на вторую строчку сохраняет румынская сборная. Но для этого команде необходимо обыграть Литву и Венгрию. Кроме того, есть вероятность, что прямого конкурента придётся обыграть с разницей не менее чем в два гола, — это решится в матче между Словенией и Южной Кореей.

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