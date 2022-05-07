«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» и повёл в серии 2-1

Завершился третий матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги в котором «Лос-Анджелес Кингз» в Лос-Анджелесе (США) на стадионе Крипто.ком-Арена принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:2

В составе «Эдмонтона» хет-трик на счету Эвандера Кейна, по дублю на свой счёт записали двое хоккеистов: Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс, ещё один гол забил Леон Драйзайтль. На счету канадскогоо защитника Коди Сеси в этой встрече три результативные передачи.

У хозяев забитыми шайбами отметились Анже Копитар и Филлип Дано.

Таким образом «Эдмонтон» повёл в серии 2-1.

Следующий матч между командами состоится опять в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 9 мая, в 05:00 мск.