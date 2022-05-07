«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» и повёл в серии 2-1
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Завершился третий матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги в котором «Лос-Анджелес Кингз» в Лос-Анджелесе (США) на стадионе Крипто.ком-Арена принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:2
В составе «Эдмонтона» хет-трик на счету Эвандера Кейна, по дублю на свой счёт записали двое хоккеистов: Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс, ещё один гол забил Леон Драйзайтль. На счету канадскогоо защитника Коди Сеси в этой встрече три результативные передачи.
У хозяев забитыми шайбами отметились Анже Копитар и Филлип Дано.
Таким образом «Эдмонтон» повёл в серии 2-1.
Следующий матч между командами состоится опять в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 9 мая, в 05:00 мск.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 03:52 (4x4) 0:2 Хайман (Макдэвид, Бэрри) – 06:07 (5x4) 0:3 Кейн (Сеси) – 26:27 (5x5) 0:4 Хайман (Драйзайтль) – 27:42 (5x5) 0:5 Кейн (Сеси, Пульюярви) – 29:51 (5x5) 1:5 Копитар – 30:07 (5x5) 2:5 Дано (Кемпе, Копитар) – 37:29 (5x4) 2:6 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Бушар) – 54:19 (5x5) 2:7 Ньюджент-Хопкинс (Арчибальд, Райан) – 55:40 (5x5) 2:8 Кейн (Ньюджент-Хопкинс, Сеси) – 59:40 (5x5)
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