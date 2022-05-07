И. Воробьёв: на одном ухе у Маклюкова слух упал до 50-70%, но должен восстановиться

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал травмы хоккеистов клуба во время плей-офф, а также рассказал о состоянии здоровья Алексея Маклюкова.
«У ЦСКА тоже были травмы. Мы отдали много сил и эмоций, много травм было в серии с Омском. Кто-то потом возвращался в состав, вылечивался, но не до конца. Когда доходишь до финала, команда не бывает в оптимальном физическом составе. Плечи, колени, шеи и так далее. Целых ребят было мало, но не хочу раскрывать имена, чтобы это не звучало как оправдание.
Маклюков более или менее восстанавливается. У него на одном ухе слух упал до 50-70%, но должен восстановиться, потихоньку идёт в гору», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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