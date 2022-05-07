Комиссионер НХЛ Беттмэн подтвердил, что российские игроки примут участие в драфте-2022

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн сообщил, что российские игроки будут участвовать в драфте НХЛ 2022 года.



«Мы немедленно осудили Россию. Мы разорвали наши деловые связи, что повлекло за собой отказ от многих миллионов долларов. Считаю справедливым отметить, что российские хоккеисты играют за свои команды НХЛ, а не за Россию. Они в довольно сложной ситуации, особенно те, у кого семья в России. Многим это, может быть, трудно понять, но я думаю, что это реальность, которую нельзя упускать из виду», — цитирует Беттмэна Sportsnet.



Также комиссионер отметил, что в настоящий момент не принято решение об участии России в потенциальном Кубке мира по хоккею, который предварительно запланирован на период до зимних Олимпийских игр 2026 года.