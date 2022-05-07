Мартынов: приятно быть одним из тех, кого пригласило московское «Динамо»

Защитник Егор Мартынов прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».



«В нашей профессии смена команды сегодня — неудивительное явление. Но это не означает, что теперь эмоций нет. Новый клуб — это всегда новый вызов и новые задачи, для решения которых и приглашают игроков. Московское «Динамо» — серьёзный клуб с историей, мне приятно быть одним из тех, кого такая команда пригласила. Я чувствую свою ответственность за результат и буду выкладываться на максимум, защищая динамовские цвета.



Предложения от других команд были, но не вижу смысла это обсуждать. Я уже сделал свой выбор и принял решение выступать за «Динамо».



Из динамовцев с кем-то знаком? С Михаилом Фисенко и Богданом Якимовым вместе играли в «Авангарде». С главным тренером пока не удалось пообщаться. Соберёмся на сборах, где нам расскажут о задачах и целях на сезон.



Какие цели лично для себя ставлю в «Динамо»? Для себя я всегда ставлю самые амбициозные цели. На этом вообще и строится большой спорт. Но наш вид спорта командный, поэтому цель — победы именно команды!» — цитирует Мартынова пресс-служба клуба.

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