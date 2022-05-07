Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с Беларусью на St. Petersburg Cup

Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный» состоится третий матч товарищеского турнира St. Petersburg Cup. В этой встрече сыграют молодёжная сборная России и Беларусь. Начало матча — в 16:00 мск.



Стали известны составы команд.



Сборная России:



Пекса (Набоков);

Хабаров — Савиков, Перевалов – Леука – Мичков;

Грудинин — Седов, Кирилейченко – Аверочкин – Кузьминов;

Новиков — Макаров, Кузьмин — Лазутин – Юров;

Альметкин, Федотов — Шалышкин — Полтапов — Кателевский.



Напомним, в первом матче турнира национальная сборная России одержала победу над молодёжной командой со счётом 4:2. Вчера, 6 мая, главная российская команда оказалась сильнее белорусской сборной, одержав победу — 3:0.



Отметим, что финал турнира состоится завтра, 8 мая.