Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с Беларусью на St. Petersburg Cup
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Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный» состоится третий матч товарищеского турнира St. Petersburg Cup. В этой встрече сыграют молодёжная сборная России и Беларусь. Начало матча — в 16:00 мск.
Стали известны составы команд.
Сборная России:
Пекса (Набоков);
Хабаров — Савиков, Перевалов – Леука – Мичков;
Грудинин — Седов, Кирилейченко – Аверочкин – Кузьминов;
Новиков — Макаров, Кузьмин — Лазутин – Юров;
Альметкин, Федотов — Шалышкин — Полтапов — Кателевский.
Напомним, в первом матче турнира национальная сборная России одержала победу над молодёжной командой со счётом 4:2. Вчера, 6 мая, главная российская команда оказалась сильнее белорусской сборной, одержав победу — 3:0.
Отметим, что финал турнира состоится завтра, 8 мая.
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