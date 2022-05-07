Источник: американский защитник Кэмпфер сообщил «Ак Барсу», что не вернётся в команду

Американский защитник Стивен Кэмпфер принял решение покинуть «Ак Барс», сообщает «Спорт Бизнес Online».

Хоккеист уведомил казанский клуб, что не вернётся в команду в следующем сезоне, несмотря на контракт, который будет действовать ещё один год.



Отмечается, что в «Ак Барсе» восприняли случившееся с пониманием и планируют разрешить ситуацию с 33-летним защитником без скандала. Это связано и с тем, что в марте Кэмпфер принял решение остаться в России, чтобы помочь «Ак Барсу» в плей-офф.



Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Кэмпфер принял участие в 46 встречах, в которых забросил 11 шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 30 очков. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей, записав на свой счёт 4 (2+2) балла.